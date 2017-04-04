Подписаться на уведомления
 

В Гяндже отец трех детей украл племянницу видео

 

В Гяндже отец трех детей 26-летний Гасан Сафаров сбежал вместе с 23-летней дочерью своего старшего брата и вступил с ней в брак, сообщает Xezerxeber.az.

Об этом телеканалу сказала жена Гасана Сафарова, Гамида, которая восемь лет состояла с ним в браке. Женщина требует развода.

По ее словам, Гасан убежал со своей племянницей месяц назад. Сама Гамида вместе с детьми вернулась в отцовский дом в Билясуваре.

Женщина говорит, что она стала подозревать своего мужа в связях со своей племянницей сразу же после замужества. Когда Гамида пыталась поговорить об этом с мужем, то он всегда начинал угрожать ей.

Гамида Сафарова говорит, что с бежавшая с ее мужем его племянница была замужем и у нее двое детей. Она бросила детей на своего мужа и убежала с дядей.

Женщина говорит, что из-за племянницы мужа у нее в семье часто происходили конфликты. Ее муж обратился в суд для получения развода, однако судья отказал ему и отложил развод из-за того, что в семье маленькие дети.

692 просмотров


Старости
Генерал МНБ рассказал, как спецслужбы прослушивали телефоны
Генерал МНБ рассказал, как спецслужбы прослушивали телефоны haqqin.az из зала суда
Наша погода
Сегодня 12° / 7°
5 Апр 16° / 7°
6 Апр 16° / 8°
7 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8401 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Мощное землетрясение в Казахстане
В Гяндже отец трех детей украл племянницу видео
Госдеп США: "Территориальная целостность Сирии должна быть сохранена"
Сенатор Тюльпанов погиб в Петербурге
20% грузин считают Азербайджан самым важным партнером
Шавкат Мирзиеев прилетел в Москву
Совбез ООН обсудит химическую атаку в Идлибе
Назарбаев ознакомился с логистическим центром Азербайджана в Актау фото
Смертника из петербургского метро завербовали в Киргизии российские источники
Оппозиция перенесла митинг на 8 апреля обновлено 20:10
Территория княжества Монако будет увеличена
Нефть резко подорожала: Brent - $54 впервые за месяц
Как спасти азербайджанскую экономику наша аналитика, статья третья
Президент Ильхам Алиев создал Техсовет
Киргизский след терактов в Стамбуле и Питере
Пренебрежительное отношение Алжира к Исламиаде
Россия продолжит перебрасывать ракеты в Калининград заявление МИД
Лондон обвинил Дамаск в причастности к химической атаке
Курдистан в шаге от независимости Турция категорически против; обновлено
Ильхам Алиев упростил ипотечное кредитование
Азербайджан покупает долги США оценка ГНФАР
В Мосуле уничтожили одного из лидеров ИГИЛ
Акиф Човдаров и еще 250 тысяч долларов haqqin.az из зала суда
Порошенко: «Санкции против России не отменят»
Русская община заступилась за азербайджанскую диаспору в России
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться