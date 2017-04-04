В Гяндже отец трех детей 26-летний Гасан Сафаров сбежал вместе с 23-летней дочерью своего старшего брата и вступил с ней в брак, сообщает Xezerxeber.az.

Об этом телеканалу сказала жена Гасана Сафарова, Гамида, которая восемь лет состояла с ним в браке. Женщина требует развода.

По ее словам, Гасан убежал со своей племянницей месяц назад. Сама Гамида вместе с детьми вернулась в отцовский дом в Билясуваре.

Женщина говорит, что она стала подозревать своего мужа в связях со своей племянницей сразу же после замужества. Когда Гамида пыталась поговорить об этом с мужем, то он всегда начинал угрожать ей.

Гамида Сафарова говорит, что с бежавшая с ее мужем его племянница была замужем и у нее двое детей. Она бросила детей на своего мужа и убежала с дядей.

Женщина говорит, что из-за племянницы мужа у нее в семье часто происходили конфликты. Ее муж обратился в суд для получения развода, однако судья отказал ему и отложил развод из-за того, что в семье маленькие дети.