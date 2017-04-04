Мощное землетрясение в Казахстане

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Восточно-Казахстанской области, передает Total.kz

По информации сейсмологов, землетрясение зафиксировано 4 апреля в 21:07 по астанинскому времени. Эпицентр толчков находился в 352 километрах от Усть-Каменогорска и в 863 километрах на северо-восток от Алматы.

«По предварительной информации Центра данных РГП ИГИ, 4 апреля 2017 года в 21 час 07 минут в 322 км на юго-восток от Усть-Каменогорска в приграничном районе Казахстана и Китая произошло землетрясение. Толчки ощущались в населенных пунктах: Зайсане – 5-6 баллов, Урджаре – 4-5 баллов, Курчуме – 4 балла, Усть-Каменогорске – 3-4 балла», – сообщили в ДЧС ВКО.

Спасатели региона просят граждан не паниковать и не поддаваться на различные информационные «провокации», гуляющие в социальных сетях.

Информация о разрушениях и пострадавших на данный час не поступала.