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В России хотят запретить митинги и демонстрации

 

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил ввести мораторий на митинги после теракта в метро Петербурга. Об этом депутат сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У нас извне сейчас есть серьезная угроза вблизи наших границ, и если мы сейчас будем еще изнутри подтачивать, раскачивать, то это может привести просто к непредсказуемым последствиям, просто бери нас голыми руками. Я ни в коем случае не говорю, что проблем у нас нет, у нас, конечно же, есть проблемы, но они должны решаться другим путем. Думаю, запретные функции тут вводить не надо, но должна быть проведена соответствующая пропагандистская работа, что если кто-то какие-то митинги планирует, особенно сейчас, нужно воздержаться от их проведения», - сказал депутат.

По его словам, террористы, как правило, приурочивают свои атаки к «каким-либо значимым событиям и знаменательным датам».

Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля. По последним данным, 14 человек погибли, около 50 пострадали.

Следственный комитет назвал имя предполагаемого человека, взорвавшего бомбу и оставившего взрывное устройство на «Площади Восстания». По данным ведомства, им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

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