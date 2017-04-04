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Тереза Мэй отказалась надеть платок во время визита в Эр-Рияд видео

 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проигнорировала инструкцию МИД Соединенного Королевства и отказалась покрывать голову платком во время визита в Саудовскую Аравию, сообщает The Independent.

По данным издания, эксперты министерства посоветовали Мэй надеть традиционное арабское платье и платок. Однако председатель правительства заявила, что не собирается следовать местной традиции.

"Я надеюсь, что народ увидит во мне лидера и поймет, чего может достичь женщина", — цитирует главу кабинета газета.

Как отмечает издание, в корпусе законов Саудовской Аравии нет статьи, обязывающей иностранцев носить головной убор. Однако гости королевства, как правило, стараются не нарушать строгих мусульманских обычаев.

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