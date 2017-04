Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проигнорировала инструкцию МИД Соединенного Королевства и отказалась покрывать голову платком во время визита в Саудовскую Аравию, сообщает The Independent.

Theresa May took a stand against the Saudi regime by not wearing a headscarf, going against the Foreign Office's guidelines pic.twitter.com/wHehLIjQnu