Подписаться на уведомления
 

Футбольную сборную Азербайджана возглавит иракский тренер?

Автор: Эльмир Алиев 

Иракский тренер Каррар Али Сабер получил предложение возглавить сборную Азербайджана по пляжному футболу, сообщает haqqin.az со ссылкой на иракские СМИ.

Сообщается, что 5 апреля 29-летний специалист прилетит в Азербайджан, чтобы окончательно обговорить детали контракта. По словам Али Сабера, он получил предложение от азербайджанской стороны во время недавних тренерских курсов, которые проводились в России. Там же были обговорены условия контракта.

Примечательно, что 11 апреля сборная Ирака, которую тренирует Али Сабер, приедет в Азербайджан на сборы. Азербайджан и Ирак проведут три товарищеских матча. Правда, не сообщается, какую из сборных в ходе этих игр будет тренировать Али Сабер.

Президент Федерации пляжного футбола Азербайджана Фарид Новрузи заявил haqqin.az, что впервые слышит о подписании контракта с иракским тренером.

«Недавно мы назначили на должность главного тренера сборной Азербайджана нашего ветерана Ильхама Азиззаде, - напомнил Фарид Новрузи. – Я сейчас не в Баку, но выясню, кто мог сделать предложение иракскому специалисту. Лично я его возглавить сборную не приглашал (улыбается)».

По словам президента Федерации, первая игра со сборной Ирака намечена на 15 апреля.

Любопытно и то, что девять недель тому назад Али Сабер в инстаграме поделился своими фотографиями, снятыми в Баку. Для чего тренер приезжал сюда?

«Скорее всего, он приезжал сюда как турист, - считает Фарид Новрузи. – Сейчас же из Ирака есть три авиарейса в день».

Что еще известно об Али Сабере? Он выступал за сборные Ирака по футзалу и пляжному футболу. В 2015 российские СМИ сообщали, что он должен приехать на просмотр в российский город Рязань, чтобы попасть в состав местного футзального клуба «Элекс-Фаворит». Причем Али Сабер готов был приехать в Россию за свой счет в надежде на то, что ему удастся убедить тренерский штаб рязанского клуба в своей полезности. Судя по тому, что история о приезде иракца в Рязань не имела в местных СМИ продолжения, до России Али Сабер тогда так и не доехал.

Сейчас сборная Азербайджана по пляжному футболу находится на сборах, которые проводятся в Баку. 27 марта было объявлено о назначении главным тренером команды Ильхама Азиззаде.

1025 просмотров


Старости
Генерал МНБ рассказал, как спецслужбы прослушивали телефоны
Генерал МНБ рассказал, как спецслужбы прослушивали телефоны haqqin.az из зала суда
Наша погода
Сегодня 16° / 7°
6 Апр 16° / 8°
7 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8401 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

В Лондоне арестован 18-летний организатор терактов
Футбольную сборную Азербайджана возглавит иракский тренер?
Тереза Мэй отказалась надеть платок во время визита в Эр-Рияд видео
В России хотят запретить митинги и демонстрации
Мощное землетрясение в Казахстане
В Гяндже отец трех детей украл племянницу видео
Госдеп США: "Территориальная целостность Сирии должна быть сохранена"
Сенатор Тюльпанов погиб в Петербурге
20% грузин считают Азербайджан самым важным партнером
Шавкат Мирзиеев прилетел в Москву
Совбез ООН обсудит химическую атаку в Идлибе
Назарбаев ознакомился с логистическим центром Азербайджана в Актау фото
Смертника из петербургского метро завербовали в Киргизии российские источники
Оппозиция перенесла митинг на 8 апреля обновлено 20:10
Территория княжества Монако будет увеличена
Нефть резко подорожала: Brent - $54 впервые за месяц
Как спасти азербайджанскую экономику наша аналитика, статья третья
Президент Ильхам Алиев создал Техсовет
Киргизский след терактов в Стамбуле и Питере
Пренебрежительное отношение Алжира к Исламиаде
Россия продолжит перебрасывать ракеты в Калининград заявление МИД
Лондон обвинил Дамаск в причастности к химической атаке
Курдистан в шаге от независимости Турция категорически против; обновлено
Ильхам Алиев упростил ипотечное кредитование
Азербайджан покупает долги США оценка ГНФАР
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться