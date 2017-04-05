Футбольную сборную Азербайджана возглавит иракский тренер?

Иракский тренер Каррар Али Сабер получил предложение возглавить сборную Азербайджана по пляжному футболу, сообщает haqqin.az со ссылкой на иракские СМИ.

Сообщается, что 5 апреля 29-летний специалист прилетит в Азербайджан, чтобы окончательно обговорить детали контракта. По словам Али Сабера, он получил предложение от азербайджанской стороны во время недавних тренерских курсов, которые проводились в России. Там же были обговорены условия контракта.

Примечательно, что 11 апреля сборная Ирака, которую тренирует Али Сабер, приедет в Азербайджан на сборы. Азербайджан и Ирак проведут три товарищеских матча. Правда, не сообщается, какую из сборных в ходе этих игр будет тренировать Али Сабер.

Президент Федерации пляжного футбола Азербайджана Фарид Новрузи заявил haqqin.az, что впервые слышит о подписании контракта с иракским тренером.

«Недавно мы назначили на должность главного тренера сборной Азербайджана нашего ветерана Ильхама Азиззаде, - напомнил Фарид Новрузи. – Я сейчас не в Баку, но выясню, кто мог сделать предложение иракскому специалисту. Лично я его возглавить сборную не приглашал (улыбается)».

По словам президента Федерации, первая игра со сборной Ирака намечена на 15 апреля.

Любопытно и то, что девять недель тому назад Али Сабер в инстаграме поделился своими фотографиями, снятыми в Баку. Для чего тренер приезжал сюда?

«Скорее всего, он приезжал сюда как турист, - считает Фарид Новрузи. – Сейчас же из Ирака есть три авиарейса в день».

Что еще известно об Али Сабере? Он выступал за сборные Ирака по футзалу и пляжному футболу. В 2015 российские СМИ сообщали, что он должен приехать на просмотр в российский город Рязань, чтобы попасть в состав местного футзального клуба «Элекс-Фаворит». Причем Али Сабер готов был приехать в Россию за свой счет в надежде на то, что ему удастся убедить тренерский штаб рязанского клуба в своей полезности. Судя по тому, что история о приезде иракца в Рязань не имела в местных СМИ продолжения, до России Али Сабер тогда так и не доехал.

Сейчас сборная Азербайджана по пляжному футболу находится на сборах, которые проводятся в Баку. 27 марта было объявлено о назначении главным тренером команды Ильхама Азиззаде.