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В Лондоне арестован 18-летний организатор терактов

 

Сотрудники британской антитеррористической полиции задержали мужчину, подозреваемого в подготовке терактов. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом, передает ТАСС.

"Он был задержан по подозрению в подготовке терактов, распространении террористических публикаций и призывах поддерживать запрещенную организацию", - говорится в пресс- релизе.

Согласно сообщению, подозреваемому 18 лет, он пытался покинуть Великобританию поездом с лондонского вокзала Сент- Панкрас.

Данное задержание не связано с преступлениями в Великобритании, отмечается в сообщении.

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