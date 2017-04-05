NASA предупреждает об опасном астероиде

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 19 апреля 2017 года. Его диаметр превышает 1,5 километра, сообщили сотрудники американского космического агентства NASA.

Объекту присвоего название JO25, передает The Mirror. Астероид приблизится к Земле почти на пять расстояний до Луны.

По данным NASA, столь крупные объекты к нашей планете не приближались на протяжении десятков лет. Следующий раз такое произойдет не ранее, чем через четыре века.

Объект JO25 был открыт в мае 2014 года с помощью мощностей телескопа Mt. Lemmon Survey, передает Vlad Time.

Как сообщалось, астероиду присваивается статус «потенциально опасного», если он приближается к Земле на дистанцию, превышающую расстояние до Луны менее чем в 20 раз.