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В Гяндже повесился 27-летний мужчина

 

В Гяндже в собственном доме повесился 27-летний Низами Акперов, сообщает АПА.

Причины суицида пока не известны.   

По факту в городской прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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