В Гяндже повесился 27-летний мужчина

В Гяндже в собственном доме повесился 27-летний Низами Акперов, сообщает АПА.
Причины суицида пока не известны.
По факту в городской прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В Гяндже в собственном доме повесился 27-летний Низами Акперов, сообщает АПА.
Причины суицида пока не известны.
По факту в городской прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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