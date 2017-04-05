Группа азербайджанских правозащитников, как уже сообщал haqqin.az, направила некоторое время назад в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) более 700 заявлений от граждан Азербайджана, пострадавших в результате провокационных военных действий армянской стороны в апреле 2016 года. И пока идет изучение жалоб, армянская сторона попыталась обмануть Евросуд с тем, чтобы принять участие в рассмотрении исков, которые были поданы… из Азербайджана. Об этом нашему сайту рассказал член президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

«Как оказалось, «советник президента» непризнанной «Нагорно-Карабахской Республики» («НКР») Эмиль Бабаян обратился к президенту Европейского суда с прошением о разрешении участвовать так называемой «НКР» в процессе рассмотрения жалоб граждан Азербайджана против Армении. При этом, лжесоветник, ссылаясь на Конвенцию Монтевидео, отмечает наличие у «НКР» признаков государства и независимого суда», - отметил Багиров.

Ответ Страсбургского суда на прошение Бабаяна разрешить “НКР” участвовать в процессе рассмотрения жалобы соответствовал букве международного права: отказать.

«Неучам типа Бабаяна и его кукловодам следовало бы уяснить раз и навсегда, что в вышеуказанной Конвенции 1933 года закреплены четыре основных признака государства, как субъекта международного права: постоянное население; определенная территория; собственное правительство; способность к вступлению в отношения с другими государствами», - говорит азербайджанский эксперт.

Багиров предлагает вкратце рассмотреть вышеперечисленные пункты Конвенции. «Под постоянным населением предусматривается наличие на данной территории автохтонного населения. А как мы знаем коренные жители Нагорного Карабаха, которыми являются азербайджанцы, были насильственным образом изгнаны, а также истреблены на своих исторических землях. Затем же туда были искусственно переселены семьи из Армении и других стран. Следовательно, ни о каком постоянном населении сепаратистского образования речи быть не может», - подчеркивает эксперт.

По словам Багирова, Нагорный Карабах был признан законной территорией Азербайджана со стороны ООН, а также другими международными организациями и в целом мировым сообществом. Существуют четыре резолюции ООН, в которых подтверждаются суверенитет и территориальная целостность Азербайджанской Республики, нерушимость международных границ и недопустимость применения силы для приобретения территории. De jure это означает, что у непризнанного «НКР» нет никакой определенной территории.

«Собственное правительство, продолжает Багиров, - также отсутствует, так как «НКР» является сателлитом Республики Армения и полностью управляется из Еревана. Власть в этом образовании формируется в Армении. Ярким примером тому служит тот факт, что вышеуказанное лицо по фамилии Бабаян до назначения советником Бако Саакяна в феврале 2017 года, занимало такие высокие должности в Армении как заместитель министра юстиции, заместитель генерального прокурора, а также пост председателя Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц. Лишь этот факт лишний раз показывает об отсутствии собственного правительства у сепаратистского режима», - указывает юрист.

Что же до последнего пункта, Армения, следовательно, и de facto управляемая ею непризнанная «НКР» в силу своих оккупационных амбиций, практически находится в изолированном состоянии в регионе. В таких условиях непризнанная республика никак не может вступать в какие-либо отношения с другими странами.

«Парадоксально, что такой высокопоставленный чиновник и юрист по образованию до сих пор не понимает, что в «НКР» ни о каком законном и компетентном суде не может быть и речи, не знает о правовой позиции Европейского суда по правам человека в отношении такого рода сепаратистских образований, четко сформированной в многочисленных судебных решениях.

Ясный анализ всех пунктов Конвенции Монтевидео показывает, что марионеточное образование не подпадает под признаки, подтвержденные этим международным документом, что исключает возможность выступления на мировой арене непризнанной «НКР» как суверена. И поэтому ответ Страсбургского суда был логичен и ожидаем».

По словам Багирова, любопытно, что в своем обращении Эмиль Бабаян также признает, что самопровозглашенная «НКР» не признана ни одной страной мира. «Наверное, он наивно надеялся, что Европейский суд, удовлетворив прошение «НКР», таким образом, косвенно признает ее как субъект международного права. Но ответ Европейского суда подтвердил - не существует такой страны как «НКР».

«В любом случае, подчеркивает Багиров, своим отказом ЕСПЧ в очередной раз признал два важных факта: Первый – «НКР» никогда не будет признана мировым сообществом как независимая страна. И второй - Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики», - подчеркнул юрист.