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Девять азербайджанских спортсменов, попавшихся на допинге Доклад WADA

Автор: Отдел спорта 

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет о допинговых нарушениях в 2015 году.

В докладе упоминается и Азербайджан. Сообщается, что в позапрошлом году девять азербайджанских спортсменов были пойманы на допинге: шесть случаев нарушений были зафиксированы в тяжелой атлетике, два – в легкой атлетике, один – в борьбе.

На допинге были пойманы пять штангистов и одна штангистка. Все шестеро сдавали анализы в соревновательный период.

В легкой атлетике положительными оказались допинг-тесты у одного мужчины и одной женщины. Причем проба у легкоатлета была взята вне соревнований. Во всех этих случаях запрещенные вещества были выявлены в моче спортсменов.

Что касается борца, то применение им допинга было выявлено не аналитическим методом, то есть не по результатам лабораторных анализов крови и мочи, а в ходе целенаправленного расследования при обнаружении запрещенных веществ, установления факта соучастия и т.д. Неаналитических случаев, кстати, большинство.

Имена наших спортсменов в докладе WADA не называются, но их несложно определить. С тяжелой атлетикой все понятно. Это шесть спортсменов, сдававших анализы в ходе чемпионата мира-2015 в американском Хьюстоне - бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Валентин Христов, Интигам Заиров, Эльхан Алигулизаде, Фиридун Гулиев, Сильвия Ангелова и Дадаш Дадашбейли. Первые пятеро получили 8-летнюю дисквалификацию, а Дадашбейли, который в отличие от товарищей по команде, впервые попался на допинге, был отлучен от большого спорта на 4 года.

Тем единственным борцом, дисквалифицированным в 2015 году, является Турхан Гурбанов. И действительно, наказан вольник был не за то, что в его крови обнаружили запрещенный препарат, а за то, что отказался от сдачи допинг-теста на чемпионате Европы среди молодежи в Стамбуле. Гурбанов был дисквалифицирован на 4 года.

Легкоатлеткой, попавшейся на допинге, является бегунья Чалту Бежи. Эфиопка, выступавшая за Азербайджан, не смогла пройти допинг-контроль во время Европейских игр в Баку, на которых она победила в беге на 3000 метров в рамках командных соревнований.

Обо всех вышеназванных случаях сообщалось в СМИ. А вот какой азербайджанский легкоатлет был дисквалифицирован в 2015 году – данная информация не разглашалась. И тут подозрения в первую очередь пали на метателя молота Дмитрия Маршина. Он завоевал лицензию для участия на Олимпиаде-2016 в Рио, но затем было объявлено, что его лицензия аннулирована, а сам белорус объявил об окончании карьеры. При этом причина неучастия Маршина в Олимпиаде не была названа. Сейчас стало понятно, что допинг-проба Маршина оказалась положительной, и именно по этой причине он не поехал в Рио.

По количеству положительных допинг-проб, взятых в 2015 году, лидирует Россия – 176. На 2-м месте Италия (129), на 3-м – Индия (117). Азербайджан в этом списке занимает 46-ю позицию.

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