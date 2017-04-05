Проводимая Азербайджаном политика экономической изоляции Армении требует многократного увеличения работы наших дипломатических ведомств с зарубежными туристическими компаниями. Об этом сказал haqqin.az депутат Милли Меджлиса Таир Керимли.

Как известно, многие туристические компании отправляют своих клиентов и в Азербайджан, и в Армению. Среди них есть и арабские фирмы, например Tabeer Tours из Объединенных Арабских Эмиратов.

По словам депутата, конечно же, частные компании вправе на свое усмотрение отравлять туристов в любую страну. Но это вопрос скорее морально-политический, чем правовой. «Для того, чтобы зарубежные компании, в частности арабские, прекратили работать в направлении Армении, партнерские фирмы в Баку и наши посольства за рубежом могут провести доверительные беседы. В их ходе можно будет разъяснить ситуацию с армянской агрессией против Азербайджана, ее последствия для всего региона», - отмечает Керимли.

По мнению депутата, кроме Палестины и Ливана в арабском мире нет страны, которая бы симпатизировала Армении. «Думаю, что наши туристические партнеры в ОАЭ и других странах с пониманием отнесутся к предложению Азербайджана отказаться от сотрудничества со страной, которая попирает все цивилизованные принципы и нормы», - сказал он.

По мнению другого депутата Милли меджлиса Вахида Ахмедова, азербайджанские компании чисто экономическими рычагами постепенно оставят Армению без арабских туристов. «Обратите внимание: уже круглый год идет стабильный поток гостей из арабских стран в Азербайджан. Это результат построенной по современным стандартам туристической инфраструктуры и проведенной эффективной рекламной работы в арабском мире», -сказал он.

Депутат отметил, что арабские туристы чувствуют себя в Азербайджане очень комфортно. «При дальнейшем совершенствовании туристической инфраструктуры Азербайджана в Баку приедет еще больше туристов, в том числе арабов. Туристы из арабских стран уже потеряют интерес к Армении, которая не имеет серьезно развитой туристической инфраструктуры и ничего особо интересного для приезжих предложить не может», - считает он.