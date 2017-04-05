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Болезнь азербайджанских детей в Швеции они о нас

Автор: Отдел информации 

В течении многих лет в Швеции среди детей азербайджанских мигрантов наблюдается странная болезнь: дети впадают в кому, пишет немецкое издание 20 minuten, сообщает haqqin.az.

«Они полностью пассивны, неподвижны, не проявляют никаких признаков мышечной активности. Дети молчат, отказываются от пищи и воды, не реагируют на раздражение и боль», - говорит заведующий отделением детской психиатрии в клинике Каролинского университета Горан Бодегард.

Впервые об этой болезни стало известно в начале 2000-х.  Доктор Горан Бодегард называет эту болезнь «синдромом депортации», так как в такое состояние дети впадают после того, как их родителям сообщают о предстоящей депортации на родину. Наиболее часто от этой болезни страдают дети от 8 до 15 лет.

Издание отмечает, что эта болезнь наблюдается только в Швеции и только среди детей мигрантов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Сербии. Иногда «синдром депортации» наблюдается среди уйгуров и цыган.

Эдвард Шортер из Университета Торонто говорит, что эта болезнь связана с подсознанием.

«Эти физические симптомы связаны с подсознанием. Психологические проблемы вызывают физические боли», - говорит ученый.

Однако, издание отмечает, что точные причины, вызывающие «синдром депортации», остаются неясными. Издание полагает, что дети впадают в кому из-за того, что такова защитная реакция организма на такое драматичное событие, как депортация.

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Болезнь азербайджанских детей в Швеции они о нас
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