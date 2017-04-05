На парламентских слушаниях в Совете Федерации России были предложены меры против засилья крупных торговых сетей. Рассматривалась возможность пойти по пути ряда стран Европы и ограничить часы работы гипермаркетов, конкретнее - запретить им работать круглосуточно и сократить время работы по выходным, что поможет выживать более мелким торговым объектам.

В правительстве РФ, однако, идею не одобрили: вместо таких репрессивных для торговли мер, посчитали там, лучше оказывать поддержку малым объектам торговли.

Между тем монополизация торговли в крупных городах, причем не только России, но и всего постсоветского пространства, не исключая Азербайджан, только усиливается. В Москве и иных столицах СНГ крупные торговые сети маркетов захватили до 70 процентов рынка. В денежном выражении это составляет миллиарды в год.

Вместе с тем ограничение по времени работы гипер- и супермаркетов давно практикуется за рубежом. Особенно строго подходят к этому правилу в Германии, Австрии, Швеции, Дании. Заметно сокращены рабочие часы больших торговых объектов в выходные и праздничные дни в Великобритании, Финляндии, Норвегии. А вот небольшие продуктовые магазины могут работать даже круглосуточно практически повсеместно, что существенно помогает им повысить свой товарооборот.

Возможно ли применение этой практики в Азербайджане? Экономист Вугар Байрамлы хотя и подтвердил в разговоре с haqqin.az, что многие супермаркеты в Европе и в США не работают в вечернее время, не считает это целесообразным.

«Кстати, рано за рубежом обычно закрываются маркеты, расположенные за городом. Но учитывая, что многие большие торговые объекты находятся в черте города и там обширный выбор продуктов, а работают они допоздна и в выходные, потребители никаких неудобств не испытывают. Примерно то же самое происходит и у нас, и лишение граждан возможности приобретать продукты и необходимые мелочи в любой день и после работы, помимо ущерба экономике страны, вне сомнений, сделает потребительскую среду менее комфортной», - уверен эксперт.

Проблема доминирования крупных торговых сетей действительно существует, но это не означает, что их деятельность должна улучшаться за счет потребителей, подчеркивает В.Байрамлы.

«С ограничением работы гипермаркетов граждане будут вынуждены покупать нужные продукты в небольших магазинах, где цены, как правило заметно выше. Ну а с введением ограничений работы супермаркетов, владельцы разного рода лавок и ларьков не преминут взвинтить их донельзя.

То что надо менять условия для работы малого и среднего бизнеса - однозначно. Но лучше давать таким предпринимателям льготные кредиты, а не закрывать гипермаркеты. Помогать малому бизнесу нужно путем снижения налогов, цен на аренду, создания оптовой базы товаров, а не ограничениями для крупного бизнеса. Есть ведь и такой зарубежный опыт. В ряде западных стран, например, Германии или Франции, где действительно существуют ограничения на торговлю гипермаркетов и супермаркетов в выходные и в праздничный период, работают в такие дни ярмарки, фермерские рынки, что создает конкуренцию между торговыми объектами, а в итоге выигрывают потребители», - подсказал экономист.

Его мнение разделяет и председатель Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эюб Гусейнов.

«Да, в Европе и США есть такой распорядок работы крупных супермаркетов, но у нас такая практика вряд ли будет успешной. К тому же хочу напомнить, что у нас рыночная экономика и государство не имеет права вмешиваться в дела торговых объектов. Если когда-нибудь возникнет необходимость, то сети маркетов сами могут договориться об этом. А вот создать у нас специальные магазины алкоголя, как в Европе и США, думаю, давно пора», - отметил он.

Э.Гусейнов счел нужным при этом напомнить, что, согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана, магазины должны вывешивать на двери информацию о времени работы объекта, а в случае необходимости иметь место и вывески о внутреннем перерасчете.