В Азербайджане начали говорить о возможности использования опыта Кипра при решении карабахского конфликта. А на самом Кипре планируют воспользоваться подзабытым вариантом решения карабахского конфликта.
Отметим, что в данное время переговоры двух кипрских общин по объединению Кипра под эгидой ООН застопорились. Каждая из сторон обвиняет друг друга в деструктивной позиции и выдвижении неприемлемых требований. Одно из основных условий греческой стороны - вывод турецкого военного контингента, которую Анкара ввела на Северный Кипр для защиты турок-киприотов во время турецких погромов в 1974 году. Турция же считает присутствие войск на Кипре гарантией безопасности турков-киприотов.
ввод турецких войск на Кипр
Как сообщил haqqin.az кипрский политолог Петрос Кареклас, безопасность всех киприотов будет гарантирована тем, что объединенный Кипр станет членом Европейского Союза. «В такой организации как Евросоюз любые гонения, нарушения прав и тем более этническая чистка просто исключены», - сказал он.
«В любом случае только Турция может принять решение о выводе своих войск. Так что ключ к решению кипрского вопроса находится у Анкары», - сказал он.
По словам Кареклас, греческий Кипр не доволен и условиями соглашения от 1960 года, согласно которому Турция имеет «право на вмешательство» при подозрениях на нарушения прав турецкого меньшинства на Кипре. По словам кипрского политолога, Никосия надеется на компромисс с Турцией после заключения экономического соглашения с Анкарой. «Возможно, Турция пойдет на уступки, если Кипр привлечет Анкару к разработкам гигантских газовых месторождений в кипрской экономической зоне. К примеру, можно проложить газопровод через территорию Турции», - сказал он.
По словам Карекласа это может повысить доверие межу Никосией и Анкарой, и в конечном счете привести к «справедливому и жизнеспособному решению кипрского вопроса».
Петрос Кареклас
Отметим, что аналогичный вариант решения карабахского конфликта предлагался в 90-х годах при выборе основного маршрута экспорта азербайджанской нефти из месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли. В частности, некоторые эксперты предлагали провести нефтепровод Баку-Турция через Армению. Кроме того, что это выгодный маршрут с коммерческой точки зрения, он мог бы экономически связать Армению с Азербайджаном. Совпадение экономических интересов открыло бы перспективы достижения взаимоприемлемого мира в Карабахе.
Как сообщил haqqin.az глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан, в 1997 году консорциум по разработке месторождений в рамках «контракта века» - АМОК, объявил тендер на маршруты экспорта азербайджанской нефти. В АМОК поступило предложения по пяти маршрутам: Баку – Персидский залив, Баку-Новороссийск, Баку – черноморские порты Грузии, Баку-Армения-Турция и Баку-Тбилиси-Джейхан.
Армянский маршрут предполагал прокладку трубопровода по маршруту: Баку-Газах-Иджеван-Ленинакан-Карс и далее в глубь Турции. Армянский маршрут имел ряд коммерческих преимуществ по сравнению с другими.
Гейдар Алиев и Левон Тер-Петросян, 1974 год
Этот проект карабахского урегулирования фактически был одобрен как тогдашним президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, так и армянскими властями. Интересно, что 3 февраля 1998 года был свергнут сторонник армянского маршрута президент Тер-Петросян, а 29 октября того же года в Анкаре было заключено соглашение по «Баку-Тбилиси-Джейхан».
По словам эксперта, транснациональный газопровод в современном мире не столько экономический, сколько геополитический фактор. «Совпадение экономических интересов создает благоприятные условия решения политических разногласий», - сказал эксперт.