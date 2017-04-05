В Азербайджане начали говорить о возможности использования опыта Кипра при решении карабахского конфликта. А на самом Кипре планируют воспользоваться подзабытым вариантом решения карабахского конфликта.

Отметим, что в данное время переговоры двух кипрских общин по объединению Кипра под эгидой ООН застопорились. Каждая из сторон обвиняет друг друга в деструктивной позиции и выдвижении неприемлемых требований. Одно из основных условий греческой стороны - вывод турецкого военного контингента, которую Анкара ввела на Северный Кипр для защиты турок-киприотов во время турецких погромов в 1974 году. Турция же считает присутствие войск на Кипре гарантией безопасности турков-киприотов.

Как сообщил haqqin.az кипрский политолог Петрос Кареклас, безопасность всех киприотов будет гарантирована тем, что объединенный Кипр станет членом Европейского Союза. «В такой организации как Евросоюз любые гонения, нарушения прав и тем более этническая чистка просто исключены», - сказал он.

«В любом случае только Турция может принять решение о выводе своих войск. Так что ключ к решению кипрского вопроса находится у Анкары», - сказал он.

По словам Кареклас, греческий Кипр не доволен и условиями соглашения от 1960 года, согласно которому Турция имеет «право на вмешательство» при подозрениях на нарушения прав турецкого меньшинства на Кипре. По словам кипрского политолога, Никосия надеется на компромисс с Турцией после заключения экономического соглашения с Анкарой. «Возможно, Турция пойдет на уступки, если Кипр привлечет Анкару к разработкам гигантских газовых месторождений в кипрской экономической зоне. К примеру, можно проложить газопровод через территорию Турции», - сказал он.

По словам Карекласа это может повысить доверие межу Никосией и Анкарой, и в конечном счете привести к «справедливому и жизнеспособному решению кипрского вопроса».

Отметим, что аналогичный вариант решения карабахского конфликта предлагался в 90-х годах при выборе основного маршрута экспорта азербайджанской нефти из месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли. В частности, некоторые эксперты предлагали провести нефтепровод Баку-Турция через Армению. Кроме того, что это выгодный маршрут с коммерческой точки зрения, он мог бы экономически связать Армению с Азербайджаном. Совпадение экономических интересов открыло бы перспективы достижения взаимоприемлемого мира в Карабахе.

Как сообщил haqqin.az глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан, в 1997 году консорциум по разработке месторождений в рамках «контракта века» - АМОК, объявил тендер на маршруты экспорта азербайджанской нефти. В АМОК поступило предложения по пяти маршрутам: Баку – Персидский залив, Баку-Новороссийск, Баку – черноморские порты Грузии, Баку-Армения-Турция и Баку-Тбилиси-Джейхан.

Армянский маршрут предполагал прокладку трубопровода по маршруту: Баку-Газах-Иджеван-Ленинакан-Карс и далее в глубь Турции. Армянский маршрут имел ряд коммерческих преимуществ по сравнению с другими.

Этот проект карабахского урегулирования фактически был одобрен как тогдашним президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, так и армянскими властями. Интересно, что 3 февраля 1998 года был свергнут сторонник армянского маршрута президент Тер-Петросян, а 29 октября того же года в Анкаре было заключено соглашение по «Баку-Тбилиси-Джейхан».

По словам эксперта, транснациональный газопровод в современном мире не столько экономический, сколько геополитический фактор. «Совпадение экономических интересов создает благоприятные условия решения политических разногласий», - сказал эксперт.