В Молдове и Украине набирает мощь волна возмущения, вызванная намерением украинских энергетиков перекрыть пограничную реку Днестр шестью дополнительными плотинами – запланировано строительство новых электростанций. Экологи и общественность с обоих берегов бьют тревогу: и без того плачевное состояние Днестра может обернуться катастрофой для всего его нижнего бассейна, а большая часть Молдовы, включая столицу, и славный город Одесса со всеми прилегающими территориями останутся без воды. В середине марта жители Молдовы и приречных областей Украины вышли на протесты, приурочив свои выступления к Всемирному дню рек.

Пешеходный Днестр

Молдавские экологи стали привлекать внимание местной общественности, властей и международных организаций к проблеме Днестра еще до массовых выступлений и официальных выражений беспокойства по поводу новых плотин. Построенная и относительно недавно запущенная в работу Новоднестровская ГАЭС последние несколько лет наносит серьезный вред экосистеме реки, равно как и расположенным ниже по течению прибрежным территориям.

Дело дошло до того, что министр окружающей среды республики Молдова чуть более полугода назад заявил о намерении обратиться в международные структуры, дабы «заставить Украину выполнять свои обязательства» по вопросу Днестра. Проблема состоит еще и в отсутствии ратификации с украинской стороны договора об охране реки Днестр, подписанного в 2013 году и практически сразу ратифицированного Молдовой. Стало быть, и отношение украинцев к претензиям официального Кишинева соответствующее.

Между тем, в Молдове который год наблюдается гидрологическая засуха, и, по объективному состоянию окружающей среды южные районы республики ученые уже переквалифицировали в полупустыню. А это совсем недалеко от места впадения Днестра в Черное море. Ситуацию для haqqin.az пояснил эксперт-эколог международного уровня, ранее участвовавший в профильных проектах таких структур, как ЕС и ООН, Вадим Платонов.

Сейчас мы говорим об экологии в чистом виде: никакие политики в этом разобраться не могут. Да и многие ученые в тупике. Факт неопровержим – за прошедшее десятилетие климат изменился больше, чем за сто или даже тысячу лет. Происходят процессы, которыми мы не можем управлять, и скорее всего антропогенный фактор (то есть, человеческая деятельность, углекислый газ, смог и т.д.) тут совершенно не причем. Но засухи, цунами, наводнения, землетрясения случаются вне зависимости от того, знаем мы что-либо об их причинах или нет.

Климатологи и метеорологи на планете выбросили все свои старые программы прогнозирования и пытаются рисовать новые модели, потому что прежние перестали работать. Законы физики, конечно, работают, но вне старых моделей. На примере реки Днестр и прибрежных территорий мы видим, что ситуация тяготеет к засухе и фактически ничего с этим поделать не можем. Можно пытаться замедлить процесс: например, заменять в лесополосах деревья на более засухоустойчивые, чтобы сохранить нижнюю растительность, влажность в почве, фауну. А плотины на реке – это ускорение ускорения.

Регулировать реку – бред изначально и, по сути, преступление по отношению к природе. Но если променять ее на электроэнергию, тут другой разговор, естественно. В любом случае, существуют правила эксплуатации плотин, и есть такое понятие, как санитарные попуски, которые должны соблюдаться очень строго. Ребята на Новоднестровской ГЭС их не выполняют.

Переговоры с договорами

Недавно от Украины поступила информация о готовности ратифицировать, наконец, подписанный четыре года назад договор об охране Днестра. Правда, с предложением пересмотреть некоторые пункты, касающиеся, в частности, правил эксплуатации плотины на Новоднестровском гидроузле. Защитники молдавских интересов сразу выразили возмущение – мол, одно дело международный договор, и совсем по-другому можно себя вести, если это частный регламент. Пока на ноты протеста в случае злоупотреблений поступит реакция, от реки может ручеек остаться.

В обмен предлагается передать на баланс республики ряд предприятий, состоящих в совместном владении с Украиной. Речь идет, например, о нескольких базах отдыха у Черного моря.

Разумеется, в молдавском обществе сразу возникли серьезные опасения, что действующая власть вполне может заинтересоваться этим предложением, невзирая на предстоящие бедствия. Только ленивый не съязвил не тему, как коррумпированные чиновники обменяют Днестр на турбазы и реализуют их по сходной цене в свою пользу. Прискорбно, но в Молдове подобное возможно – вспомнить хотя бы кражу миллиарда из госказны. Или в качестве более близкого примера упомянем скандальную идею молдавского Минтранса, поданную под патриотическим соусом возврата утраченного островка, добывать песок в русле реки Прут, что давно запрещено в большинстве стран Европы.

Примечательно другое: официальный Кишинев пока никак не проявил сколько-нибудь решительной позиции по проблеме главной водной артерии страны, хотя, как рассказал эксперт Вадим Платонов, для этого есть все и, к тому же, весьма простые рычаги…

В качестве самого чудовищного последствия кое-кто из экологов назвал возможность взрыва сероводорода в Черном море. Потенциальный взрыв сравним с падением на землю астероида массой в половину Луны. Однако о подобном исходе такие специалисты, как собеседник haqqin.az Вадим Платонов, говорят с неохотой – серьезных исследований не проводилось.

Зато риск обречь на смерть от жажды огромную часть молдавской территории и одесскую область сомнению не подлежит, ведь Днестр для них является главным и практически единственным источником водоснабжения.

Украинские экологи вполне поддерживают мнение молдавских коллег и предостерегают правительства обеих стран от «непрофессиональных, антиэкологических решений». Во время недавнего видеомоста ученые с двух берегов Днестра предупредили, что «это будет скандал на всю Европу» и что страшные последствия могут наступить даже после начала строительства, «которое уничтожит Днестр навсегда».

Протесты на Днестре и вокруг Днестра

В марте молдаване и украинцы вместе протестовали против строительства каскада ГЭС на реке Днестр – люди стояли на мостах, выходили на городские улицы. Акции протеста в День рек прошли в таких городах Украины, как Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Винница, Одесса. Одесские ученые и общественные активисты направили украинскому президенту Петру Порошенко обращение с призывом пересмотреть госпрограмму, обусловившую возведение ГЭС на Днестре, невзирая на то, что, по некоторым сведениям, деньги на строительство выделены. Аналогичное письмо составили депутаты облсовета Тернополя.

Молдавские противники энергетических планов Украины выразили свое несогласие и на левом берегу в Тирасполе и Бендерах, и на правом – в Кишиневе, Бельцах, Сороках. Столичная манифестация началась у представительства ЕС и продолжилась возле украинского посольства. Участники на трех языках скандировали «Спасем реку Днестр!» и «Нет плотинам на Днестре!». На балконе здания ЕС ненадолго появились несколько фигур, но никто от миссии Евросоюза и Украины к протестующим не вышел.

В ряде местных СМИ прошли сведения о реакции украинских дипломатов со ссылкой на источники в посольстве: по их мнению, украинскую сторону умышленно очерняют пророссийские силы, а в рядах противников ГЭС отсутствуют достойные эксперты.

Между тем, недавно в мировых СМИ появилось сообщение о реке в Новой Зеландии, которую местный парламент наделил человеческими правами. Судебная тяжба по данному поводу продлилась 140 лет. Реке Днестр, как и большинству рек на планете, более миллиона лет, и она заметно старше всех государственных образований на своих берегах. Переживет ли Днестр нынешние?