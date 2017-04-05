На сирийской войне, где трудно кого-то удивить варварством, произошло даже на общем фоне варварское событие. При авиационном ударе по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб, занятому силами антиасадовской оппозиции, утром 4 апреля было применено боевое химическое вещество.

В результате, по информации турецких источников, погибло более ста человек, еще около 500 пострадали, в основном, дети. Причем позже в госпиталь, где находились жертвы, была выпущена ракета. Совершенно очевидно, что применить боевую авиацию в этом районе могли проправительственные силы. Как бы там ни было на самом деле, этот эпизод сильно бьет по перспективам так называемого большого договора Путина и Трампа, на который, вопреки всему, продолжают надеяться в Кремле.

Тема химического оружия в руках диктатора – это болевая точка международного сообщества. На среду 5 апреля уже назначено срочное заседание Совета Безопасности ООН. Представитель США при этом органе Никки Хейли назвала Башара Асада военным преступником, который находится под защитой России и Ирана, а спикер президента США Шон Спайсер заявил: «Эти гнусные действия режима Башара Асада — последствия слабости и нерешительности прошлой президентской администрации».

Дескать, Обама в 2012 году лишь голословно пообещал провести «красную черту» против использования химического оружия. Это означает, что Дональд Трамп обязуется действовать там, где предшественник от действий удерживался. По словам Спайсера, президент обсуждал инцидент в Хан-Шейхуне с группой по национальной безопасности. Такая позиция же заметно отличается от сделанных ранее госсекретарем Рексом Тиллерсоном заявлений, что США не ставит целью свержение Башара Асада, это дело сирийского народа. Если он военный преступник, то убрать его – ответственность международного сообщества.

Если этому мешают его союзники – тем хуже для союзников. 1 марта специальная комиссия ООН опубликовала доклад, в котором однозначно указывалось, что российская и сирийская авиация применяла запрещенное оружие в Алеппо, включая кассетные бомбы и бочки с хлором. Там же возлагается прямая ответственность на режим Башара Асада за авиационную атаку на гуманитарный конвой ООН и Красного Полумесяца 16 сентября 2016 года, в результате которой было убито 14 сотрудников гуманитарной миссии. Отдельно расследователи ООН указывают, что правительственные силы Сирии используют одни типы боевой техники и боеприпасов, что затрудняет точную идентификацию, кто из них в конкретном случае нанес удар. Однако это не отменяет того обстоятельства, что они союзники, и уже по одной этой причине Россия отвечает за Асада, а Асад, как ни смешно, несет ответственность за Россию, за действия призванных на территорию своей страны иностранных войск.

В любом случае Трамп, своем стремлении обуздать так нелюбимый им Иран, а теперь и Сирию в лице Башара Асада, вынужден будет иметь дело с Россией. Президент Эрдоган, сообщают, обговорил химическую атаку на Хан-Шейхун с Кремлем. В конце концов, город контролируется протурецкими подразделениями, но Эрдогану сейчас не с руки идти на прямой конфликт с Россией. А вот в связке Америкой он это сделает запросто, ему тоже ни к чему демонстрация собственной слабости, а в Москве, кажется, совсем забыли сбитый Су-24.