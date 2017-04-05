Россия начала учения на Каспии

Учения с участием около 20 российских кораблей, в том числе вооруженных ракетным комплексом "Калибр", начались на Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает ТАСС.

"Группировка кораблей Каспийской флотилии в составе ракетных кораблей "Татарстан" и "Дагестан", малых ракетных кораблей "Град Свияжск", "Углич", малых артиллерийских кораблей "Волгодонск" и "Махачкала" с приданными судами обеспечения вышла из пунктов базирования и приступила к проведению зачетных тактических учений в Каспийском море.

Всего в морских полигонах учебно-боевые задачи выполняют порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, которые выполнят комплекс ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям", - говорится в сообщении.