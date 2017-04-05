Смертник совершил теракт в Пакистане

Террорист-смертник взорвал бомбу в пакистанском городе Лахор, шесть человек погибли, 22 человека получили ранения. Об этом сообщил пакистанский телеканал Geo TVС, передает РИА Новости.



Инцидент произошел в среду около 07:15 по местному времени в юго-восточной части города. Целью теракта стали военные, которые сопровождали группу волонтеров, участвующих в переписи населения, проходящей в стране.

По данным спецслужб, взрыв осуществил смертник, который передвигался либо на мотоцикле, либо пешком.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.