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Смертник совершил теракт в Пакистане

 

Террорист-смертник взорвал бомбу в пакистанском городе Лахор, шесть человек погибли, 22 человека получили ранения. Об этом сообщил пакистанский телеканал Geo TVС, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в среду около 07:15 по местному времени в юго-восточной части города. Целью теракта стали военные, которые сопровождали группу волонтеров, участвующих в переписи населения, проходящей в стране.

По данным спецслужб, взрыв осуществил смертник, который передвигался либо на мотоцикле, либо пешком.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

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