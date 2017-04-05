Подписаться на уведомления
 

В Чечне создали секретные тюрьмы для геев

 

Задержанных в Чечне геев отправляют в «секретные тюрьмы» в городе Аргун. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на трех человек, которых начали преследовать из-за их сексуальной ориентации.

По их словам, тюрьма представляет собой несколько зданий, где в 2000-е годы располагалась военная комендатура, а позднее — РОВД.

По данным издания, первая волна массовых задержаний геев в Чечне началась в конце февраля. Это произошло после того, как в Чечне задержали человека, в телефоне которого нашли фотографии и видеоролики откровенного содержания и контакты местных гомосексуалов.

Вторая волна произошла в конце марта и была связана с планами ЛГБТ-активистов провести акции в городах Северного Кавказа. Как писала газета, задержанных избивали и пытали током. Источники издания сообщали, что к преследованию имеют отношение спикер парламента Чечни Магомед Даудов и начальник ОМВД по городу Аргун Аюб Катаев.

929 просмотров


Старости
Тело Дильбар Алиевой везут из Питера в Азербайджан
Тело Дильбар Алиевой везут из Питера в Азербайджан
Наша погода
Сегодня 16° / 7°
6 Апр 16° / 8°
7 Апр 16° / 9°
8 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8401 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Японские магазины начнут принимать биткоины к оплате
Сирия обвинила Турцию в захвате своих территорий
Порошенко назначил Гайдар своим советником
Полиция Австралии конфисковала тонну метамфетамина
В Чечне создали секретные тюрьмы для геев
В США проверяют прибывающие самолеты
Смертник совершил теракт в Пакистане
Землетрясение в Азербайджане
Россия начала учения на Каспии
Кто бомбил Хан-Шейхун? наш комментарий
Украина и Молдова столкнулись за Днестр haqqin.az из Кишинева
На Кипре хотят применить модель Гейдара Алиева - Тер-Петросяна эксклюзив
Как помочь мелким торговцам в Азербайджане? мнения и оценки
Болезнь азербайджанских детей в Швеции они о нас
Так арабы летят и в Ереван Комментарии депутатов
Девять азербайджанских спортсменов, попавшихся на допинге Доклад WADA
«НКР» не пустили в Евросуд Провал армянской стороны
В Гяндже повесился 27-летний мужчина
NASA предупреждает об опасном астероиде
В Лондоне арестован 18-летний организатор терактов
Футбольную сборную Азербайджана возглавит иракский тренер?
Тереза Мэй отказалась надеть платок во время визита в Эр-Рияд видео
В России хотят запретить митинги и демонстрации
Мощное землетрясение в Казахстане
В Гяндже дядя увел племянницу... и женился на ней видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться