Порошенко назначил Гайдар своим советником

Президент Украины Петр Порошенко назначил своим советником 34-летнюю Марию Гайдар, депутата Одесского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко". Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
"Назначить Гайдар Марию Егоровну советником президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.
По информации пресс-службы, соответствующий указ президент подписал 28 марта.
Марию Гайдар пригласил на работу еще в июле 2015 года губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, она стала его заместителем. 4 августа 2015 года Порошенко подписал указ о получении Гайдар украинского гражданства и вручил ей новый паспорт. Однако в мае 2016 года Гайдар пришлось уволиться с поста вице-губернатора, так как она на тот момент оставалась гражданкой России, а по новому закону чиновники не могут иметь другое гражданство, кроме украинского. Но Гайдар осталась депутатом Одесского облсовета, в который была избрана в 2015 году.