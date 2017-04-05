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Сирия обвинила Турцию в захвате своих территорий

 

Турция в одностороннем порядке передвинула государственную границу вглубь Сирии в районе реки Африн, по сути захватив сирийские территории, заявил РИА Новости посол САР в России Рияд Хаддад.

"Турция воспользовалась высыханием реки Африн к юго-западу от города Жендерис и перенесла колючую проволоку, которая отмечает границу между нашими странами, вглубь нашей территории, будто это уже турецкие земли. Таким образом, происходит захват сирийских земель", — сказал Хаддад.

"Мы считаем подобные действия нарушением суверенитета нашей страны", — заявил посол.

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