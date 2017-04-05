Подписаться на уведомления
 

Японские магазины начнут принимать биткоины к оплате

 

Один из крупнейших сетевых магазинов электроники в Японии — Big Camera — с 7 апреля начнет принимать к оплате биткоины. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает ТАСС.

Компания заключила договор о сотрудничестве с биржей биткоинов bitFlyer, которая помогла разработать систему оплаты. На первом этапе покупатели смогут расплачиваться криптовалютой в двух гипермаркетах, расположенных в токийских районах Юракуте и Синдзюку.

Пока платеж ограничивается суммой в 100 тысяч иен (чуть более 900 долларов). В случае устойчивого спроса на новую услугу торговая сеть изучит возможность введения этой системы и в других магазинах.

1 апреля в Японии вступил в силу закон, наделяющий биткоины и другие криптовалюты статусом платежных средств. При этом японский Совет по аудиторским стандартам планирует подготовить свод условий для обращения криптовалют. На разработку документа, как ожидается, уйдет шесть месяцев.

Биткоин — одна из самых известных криптовалют, она создана на базе блокчейна. Блокчейн (от английского blockchain — блочная цепь) — технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.

90 просмотров


Старости
Тело Дильбар Алиевой везут из Питера в Азербайджан
Тело Дильбар Алиевой везут из Питера в Азербайджан
Наша погода
Сегодня 16° / 7°
6 Апр 16° / 8°
7 Апр 16° / 9°
8 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8401 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Японские магазины начнут принимать биткоины к оплате
Сирия обвинила Турцию в захвате своих территорий
Порошенко назначил Гайдар своим советником
Полиция Австралии конфисковала тонну метамфетамина
В Чечне создали секретные тюрьмы для геев
В США проверяют прибывающие самолеты
Смертник совершил теракт в Пакистане
Землетрясение в Азербайджане
Россия начала учения на Каспии
Кто бомбил Хан-Шейхун? наш комментарий
Украина и Молдова столкнулись за Днестр haqqin.az из Кишинева
На Кипре хотят применить модель Гейдара Алиева - Тер-Петросяна эксклюзив
Как помочь мелким торговцам в Азербайджане? мнения и оценки
Болезнь азербайджанских детей в Швеции они о нас
Так арабы летят и в Ереван Комментарии депутатов
Девять азербайджанских спортсменов, попавшихся на допинге Доклад WADA
«НКР» не пустили в Евросуд Провал армянской стороны
В Гяндже повесился 27-летний мужчина
NASA предупреждает об опасном астероиде
В Лондоне арестован 18-летний организатор терактов
Футбольную сборную Азербайджана возглавит иракский тренер?
Тереза Мэй отказалась надеть платок во время визита в Эр-Рияд видео
В России хотят запретить митинги и демонстрации
Мощное землетрясение в Казахстане
В Гяндже дядя увел племянницу... и женился на ней видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться