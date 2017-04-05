Из Грузии в Баку будут летать авиатакси

Компания Adjara group hospitality запустила авиатакси Aviator для внутренних и международных перевозок, сообщает Грузия Онлайн.

Новый самолет Beechcraft King Air® C90GTx совершает полеты из международного аэропорта Тбилиси во все аэропорты Грузии и Кавказского региона, включая аэропорты Баку, Еревана, Трабзона, Стамбула и других городов. В дальнейшем компания планирует расширение парка самолетов.

Самолет рассчитан на пятерых пассажиров и оснащен современным оборудованием. Во время полета будут обеспечены безопасность пассажиров и комфорт, отвечающий всем требованиям бизнес-класса.

Adjara Group Hospitality (аджарская группа гостеприимства) - крупнейшая и самая быстрорастущая компания в гостиничном секторе Грузии. С самого начала компания стремилась установить ведущие стандарты промышленности за счет ускоренного роста, мотивации сотрудников и динамичного развития.