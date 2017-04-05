Подписаться на уведомления
 

Пытавшегося перевезти в Баку марихуану мужчину арестовали в Актау

Автор: Отдел информации 

В Актау взят под стражу гражданин Азербайджана, который пытался вывезти марихуану в Баку. Ранее совершивший административное правонарушение мужчина с санкции суда водворен в следственный изолятор, сообщили в Актауском городском суде.

Согласно материалам дела, гражданин Азербайджана еще в августе 2016 года прибыл в Мангистаускую область в поисках работы. Мужчина снял квартиру в 4-м микрорайоне Актау, однако сразу заплатить владельцу жилья не смог и оставил в залог свой паспорт.

Найти работу в Актау так и не удалось, он просрочил регистрацию в миграционной полиции и в итоге в марте текущего года постановлением специализированного административного суда Актау за нарушение миграционного законодательства РК должен был покинуть страну в течение десяти дней.

«В ожидании отъезда А-ев решил прогуляться в окрестностях города и увидел дикорастущую коноплю. Мужчина, желая убедиться в эффекте одурманивания, сорвал листья с куста и, высушив их, выкурил. Получив нужный эффект, А-ев оставил при себе траву для дальнейшего употребления. А перед вылетом в Баку забил высушенную марихуану в сигареты и положил в пачку, чтобы забрать с собой»,  рассказывает следственный судья Актауского городского суда Гульнара Байтурова.

607 просмотров


Старости
В Гяндже дядя увел племянницу... и женился на ней
В Гяндже дядя увел племянницу... и женился на ней видео
Наша погода
Сегодня 16° / 7°
6 Апр 16° / 8°
7 Апр 16° / 9°
8 Апр 16° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.714 AZN
1 EUR   =   1.8295 AZN
1 RUB   =   0.0306 AZN

Новостная лента

Азербайджанских дальнобойщиков закидывают камнями и расстреливают Дагестан охватили протесты
В Бакинском аэропорту поймали грабителя
Северная Корея запустила ракету в сторону Японии
Ющенко насчитал 24 войны Украины с Россией
Пытавшегося перевезти в Баку марихуану мужчину арестовали в Актау
Во время празднований Новруза в Баку испортили трассу «Формулы-1»
Сильное землетрясение в Иране
При атаке ИГИЛ погибли 26 человек
Из Грузии в Баку будут летать авиатакси
Азербайджан, Турция и Грузия проведут военные учения
Принц Абдулла на приеме у Ильхама Алиева фото
Японские магазины начнут принимать биткоины к оплате
Сирия обвинила Турцию в захвате своих территорий
Порошенко назначил Гайдар своим советником
Полиция Австралии конфисковала тонну метамфетамина
В Чечне создали секретные тюрьмы для геев
В США проверяют прибывающие самолеты
Смертник совершил теракт в Пакистане
Землетрясение в Азербайджане
Россия начала учения на Каспии
Кто бомбил Хан-Шейхун? наш комментарий
Украина и Молдова столкнулись за Днестр haqqin.az из Кишинева
На Кипре хотят применить модель Гейдара Алиева - Тер-Петросяна эксклюзив
Как помочь мелким торговцам в Азербайджане? мнения и оценки
Болезнь азербайджанских детей в Швеции они о нас
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться