Пытавшегося перевезти в Баку марихуану мужчину арестовали в Актау

В Актау взят под стражу гражданин Азербайджана, который пытался вывезти марихуану в Баку. Ранее совершивший административное правонарушение мужчина с санкции суда водворен в следственный изолятор, сообщили в Актауском городском суде.

Согласно материалам дела, гражданин Азербайджана еще в августе 2016 года прибыл в Мангистаускую область в поисках работы. Мужчина снял квартиру в 4-м микрорайоне Актау, однако сразу заплатить владельцу жилья не смог и оставил в залог свой паспорт.

Найти работу в Актау так и не удалось, он просрочил регистрацию в миграционной полиции и в итоге в марте текущего года постановлением специализированного административного суда Актау за нарушение миграционного законодательства РК должен был покинуть страну в течение десяти дней.

«В ожидании отъезда А-ев решил прогуляться в окрестностях города и увидел дикорастущую коноплю. Мужчина, желая убедиться в эффекте одурманивания, сорвал листья с куста и, высушив их, выкурил. Получив нужный эффект, А-ев оставил при себе траву для дальнейшего употребления. А перед вылетом в Баку забил высушенную марихуану в сигареты и положил в пачку, чтобы забрать с собой», — рассказывает следственный судья Актауского городского суда Гульнара Байтурова.