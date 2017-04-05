Ющенко насчитал 24 войны Украины с Россией

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что считает конфликт в Донбассе двадцать четвертой войной Украины с Россией. Об этом он сказал журналисту телеканала ZIK.

«Конечно, это национально освободительная война. Это 24-я война с Россией. В контексте этого нам надо приостановить дипломатические отношения, запретить общение между гражданами двух стран, торговлю, оказание услуг и перемещение капиталов», — отметил Ющенко.

Он добавил, что в Украине до окончания противостояния должно быть запрещено проведение любых выборов, внесение изменений в Конституцию страны.