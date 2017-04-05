Северная Корея запустила ракету в сторону Японии

Северная Корея провела очередное испытание баллистической ракеты средней дальности. Запуск ракеты подтвердило тихоокеанское командование вооруженных сил США, передает Русская служба BBC.
Ракета наземного базирования взлетела с полигона на восточном побережье Корейского полуострова и взяла курс в направлении Японии.
По данным американских военных, ракета, не долетев до японской акватории, упала в нейтральных водах Японского моря.
По информации Министерства обороны Южной Кореи, полет продолжался 9 минут, за это время ракета преодолела расстояние примерно в 60 километров.
Очередное испытание северокорейского стратегического оружия состоялось за день до визита в США председателя КНР Си Цзиньпина.