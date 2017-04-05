Название небольшого дагестанского прикаспийского поселка Манас стало известно всей России после того, как власти прислали сюда Росгвардию усмирять мятежных водителей. Кадры людей с автоматами на фоне грузовиков моментально облетели интернет, равно как и новости о многочисленных задержаниях активистов.

Издание «Новая газета» опубликовала репортаж с таможенного перехода села Яраг-Казмаляр на азербайджано-российской границе, где собрались азербайджанские дальнобойщики, которых бастующие коллеги не пропускают в Россию. Haqqin.az публикует наиболее интересные выдержки из данного репортажа.

На границе с Азербайджаном близ таможенного перехода у села Яраг-Казмаляр тихо. Здесь, где еще недавно стояла вереница фур, теперь пусто. Большинство придорожных кафе закрыто. Хозяйка одного из немногих открытых разводит руками: «С тех пор, как тут началась эта блокада, посетителей у нас нет». Рядом на стоянке припарковано около полусотни грузовиков с бакинскими номерами. За столиком под выцветшей клеенкой с десяток водил мрачно курят и потягивают чай.

«Под Хасавюртом, это трасса на Ставрополь и Буденновск, прокалывают колеса, так что мы стараемся ехать через Калмыкию, в волгоградском направлении», — говорит один из водителей.

Известий от тех, кто все-таки отправился в рейс, азербайджанские водители ждут как сводки с фронта. «Сводки» не заставляют себя ждать: «Две машины пришли. Под Дербентом стреляли, лобовое разбили камнем».

Два грузовика голландской марки DAF шли в колонне из 20 фур из Москвы через Калмыкию на Азербайджан. От границы Дагестана до Дербента — под прикрытием полиции. Первый, белого цвета, — с выразительной дырой от кирпича напротив водительского места, чуть повыше руля. Второй, желтый, — с пробоиной (стреляли из травматического пистолета) со стороны пассажирского сиденья. От нее расползается паутина глубоких трещин.

«На подъезде к городу меня обогнала шоколадного цвета иномарка, в ней двое. Один дверь открыл, а второй пистолет взял и на меня направил», — пожилой грузный мужчина пересказывает подробности. Представляется: «Али». Фамилию называть не хочет. Желтая машина — его. «Я затормозил, так что пуля в сторону ушла, но на протяжении всего пути камни летели как дождик. После такого, жизнью клянусь, больше не поеду никуда, что я против пистолета могу сделать?»

В кузове его фуры мороженая рыба. В отличие от Дагестана, где 90 процентов дальнобойщиков работают на себя, азербайджанские большегрузы, как правило, «фирменные», то есть принадлежат крупным перевозчикам. Через Дагестан азербайджанские автоколонны едут только с полицейским сопровождением.

«В четверг, 30 марта, я проехал границу, растаможил груз и вышел в колонне из 20 машин. Время было половина четвертого, пока добрались до Махачкалы, уже стемнело, — рассказывает азербайджанский дальнобойщик Махман Мехдиев. — За Сулаком, под Бабаюртом, на полпути к Калмыкии, остановился КамАЗ, из кузова в нас стали кидать камни, один пробил лобовое стекло и попал мне в голову. Я потерял сознание и ушел в кювет. Когда открыл глаза, был уже в скорой помощи. Меня доставили в центральную больницу Махачкалы. Сотрясение мозга»

«Они ведь когда-то перестанут протестовать, к нам поедут, а если мы им там начнем делать такое же, некрасиво получится, да?» — в беседу вмешивается Назим Ахундов. Он тоже из Азербайджана, везет в Москву помидоры. «Замначальника растаможки сказал, что нас будут сопровождать, но это одно название, а не сопровождение, машины ДПС даже не остановились, когда в меня выстрелили», — машет рукой Али.

«Зачем они иностранцев трогают, ты протестуй — это твое личное дело, а у нас товар тепличный, портится, что мне с ним делать? Я в Польше был, у них там тоже бастовали, но нас не трогали». Впрочем, бакинцы признаются, что своего «Платона» у них нет.

Поостыв, Назим подводит итог: «Я же на зарплате сижу, а не как они, частники. Он рейс сделал, в карман деньги положил и дома сидеть может хоть два месяца. А я не выйду — вообще зарплату не получу, а у нас тоже семьи, дети».

Всего в Дагестане, утверждают координаторы протеста, к акции присоединилось более 40 тысяч водителей, это почти сто процентов большегрузов. Первого апреля дагестанские дальнобойщики встречались с вице-премьером республики Шамилем Исаевым, он прибыл на стоянку в сопровождении и.о. министра транспорта Арслана Арсланова и руководителя Ространснадзора по Северо-Кавказскому округу Муртазали Муртазалиева. 4 апреля с Худжаевым встретились второй раз, перспективы пока не ясны. Впрочем, известно, что требование отставки правительства по тактическим соображением дальнобойщики решили снять.