Шестеро сообщников террориста арестованы в Петербурге

Шестеро уроженцев Средней Азии задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в вербовке граждан для совершения преступлений террористической направленности, но у следствия нет данных, что они связаны с террористом, устроившим взрыв в метро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«5 апреля 2017 года в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ, МВД России и спецподразделениями Росгвардии задержаны шесть граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию на заработки», — сообщили в СК.

По версии следствия, они с ноября 2015 года в Санкт-Петербурге осуществляли вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность запрещенных в России террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство».

«СК России тщательно проверит все связи и контакты задержанных, но следует сразу отметить, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в петербургском метро», — подчеркнули в СК.