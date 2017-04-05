Турция очистит границу с Азербайджаном от мин

Турция приступила к работам по очистке своих западных границ от мин, сообщают в среду турецкие СМИ.

Поддерживаемый со стороны ЕС этот проект включает работы по очистке от мин турецкой территории на границе с Азербайджаном, Ираном и Арменией. Общая площадь очищаемых от мин пограничных территорий составляет 15 миллионов квадратных метров.

Работы по очистке от мин начнутся в провинции Игдыр и продлятся два года. В этих целях будет привлечена спецтехника и использованы специально обученные собаки.

Отмечается, что на указанных пограничных территориях установлено порядка 222 тысяч мин.