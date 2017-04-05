Liberty Media сожалеет о критике в адрес Баку

Между Азербайджаном и компанией Liberty Media, владеющей правами на автогонки «Формулы-1», нет никаких разногласий. Об этом haqqin.az заявила директор по вопросам маркетинга и связям с общественностью Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

Как известно, исполнительный директор компании Liberty Media Грег Маффей раскритиковал бакинский Гран-при, заявив, что он ничего не дает «Формуле-1» в долгосрочной перспективе. Маффей дал понять, что этап в Азербайджане не вызывает у него положительных эмоций, и обвинил организаторов в неспособности построить долгосрочный бизнес.

«Конечно, после того заявления мы связывались с руководством Liberty Media, - говорит Нигяр Арпадараи. – Там сожалеют о высказываниях Маффея и подчеркнули, что это было сугубо его личное мнение.

Промоутер Гран-при Азербайджана Ариф Рагимов четко ответил Маффею. В Liberty Media согласны с его доводами и готовы продолжать сотрудничество. Руководство компании приедет в Баку на Гран-при Азербайджана. Думаю, после того как они увидят все своими глазами, у них вообще не останется никаких сомнений относительно того, проводить или не проводить гонку в Баку».

Напомним, Грег Маффей заявил, что работа руководства «Формулы-1» должна заключаться не только в том, чтобы найти партнеров, которые будут хорошо платить, но и тех, кто будет помогать выстраивать бренд и содействовать в создании продукта.

«Берни Экклстоуном двигала только жажда заработка, и в итоге мы получили этапы в таких городах, как Баку, - заявил тогда Маффей. - Они заплатили нам большую сумму, но не сделали ничего, чтобы построить долгосрочный бренд и помочь бизнесу».

Отвечая Маффею, Ариф Рагимов отметил, что такие заявления говорят о недостаточном знании вопроса.

«Конечно, нас очень расстроили эти слова, – сказал он. – Господин Маффей занимается вопросами «Ф-1» меньше полугода, а мы работаем над этим проектом уже более трех лет и имеем больше опыта в «Формуле-1», чем он. Поэтому такие слова говорят о недостаточном понимании вопроса. Впрочем, посмотрим. В прошлом году мы провели прекрасное шоу, что признали практически все. Это был успех для гонщиков, потому что у нас сложная трасса, которая вызывает интерес у пилотов. Это была отличная гонка, отличное шоу.

Мне трудно понять, как кто-то, не присутствуя на гонке или мероприятии, может плохо о ней отзываться. Для нас слова Маффея o том, что этап в Азербайджане не вызывает у него положительных эмоций, стали неприятным ударом. Думаю, подобное утверждение недальновидно. К тому же такие рассуждения наносят вред наследию «Формулы-1». Однако мы можем пересмотреть контракт. Его можно разорвать только по взаимному согласию. Мы вносим серьезный вклад в доходы чемпионата мира, и если вдруг будет принято решение о расторжении контракта, это станет потерей для «Формулы-1».