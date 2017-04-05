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Чемодан с телом умершей в Италии россиянки выбросила ее мать

 

Итальянская полиция выяснила, что чемодан с телом 27-летней россиянки, обнаруженный в порту Римини, выбросила ее мать — 48-летняя москвичка, работавшая в этой европейской стране сиделкой. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает портал Leeonardo.it.

В правоохранительных органах полагают, что девушка, имевшая вид на жительство в Италии, умерла от голода — она долгое время страдала анорексией и несколько раз попадала в больницу с этим диагнозом. Упаковать ее тело в чемодан и выбросить в Адриатическое море, по мнению стражей порядка, мать толкнуло горе и растерянность. После смерти дочери она в течение нескольких дней хранила ее труп дома.

Отмечается, что чемодан с телом был найден еще 25 марта. За день до этого женщина вернулась в Россию. Там она рассказала о случившемся знакомому, который, в свою очередь, сообщил подробности итальянской полиции.

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