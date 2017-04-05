Закрытие университета Сороса вызвало протесты в Венгрии

В столице Венгрии Будапеште проходят многотысячные акции в поддержку основанного Джорджем Соросом Центрально-Европейского университета, который может быть закрыт из-за решения парламента, передает РИА Новости.
Участники акции потребовали от президента страны не подписывать новый закон об образовании, который позволит закрыть Центрально-Европейский университет (CEU), принадлежащий фонду американского миллиардера Джорджа Сороса.
Соответствующие поправки к закону ранее принял венгерский парламент "из соображений национальной безопасности": речь идет об ужесточении требований к вузам, имеющим аккредитацию за пределами ЕС.