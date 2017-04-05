Пилоты ВМС США массово отказались летать на неисправных самолетах

Более 100 пилотов-инструкторов ВМС США отказались выполнять учебные полеты в знак протеста против отказа руководства решить проблему с системой подачи кислорода на тренировочных самолетах.

Как передает телеканал Fox News, бойкот объявили в конце прошлой недели, в результате чего сотни тренировочных полетов были отменены. Инструкторы утверждают, что количество инцидентов с кислородным отравлением на самолетах T-45 Goshawk 30-летней давности «сильно возросло».

Проблемы с подачей кислорода могут вызвать у человека гистотоксическую гипоксию — один из типов кислородной недостаточности, которая вызывает дезориентацию. Глава военно-морской авиации вице-адмирал Майк Шумейкер заявил, что проблема, связанная с учебными самолетами, является «приоритетом номер один».

«Это может произойти без предупреждения. Система не улавливает загрязняющие вещества», — заявил один из пилотов.