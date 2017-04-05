Эмин Искендеров застраивает Париж

Компания Hermitage, возглавляемая российским бизнесменом азербайджанского происхождения Эмином Искендеровым, получила разрешение на строительство небоскребов под Парижем: жители нескольких домов в парижском пригороде Ла-Дефанс дали разрешение на снос их жилья, сообщает Le Figaro. Теперь на этом месте возникнут два небоскреба. Проект станет первым высотным многофункциональным комплексом Западной Европы.

В ходе заседания члены местной ассоциации профсоюзов, а также собственников квартир в многоэтажных жилых домах, которые должны быть снесены в соответствии с проектом Hermitage, единогласно утвердили протокол, снимающий запрет на снос этих зданий.

«Речь идет о существенном этапе в реализации строительства наших небоскребов, поскольку окончательное разрешение позволит начать снос уже в 2017 году», — говорится в сообщении компании.

Проект Hermitage Plaza, предполагающий строительство двух небоскребов в деловом пригороде Парижа Ла-Дефанс, возник в 2007 году. Как ранее заявлял Искендеров, идея проекта принадлежит экс-главе Mirax Group и бывшему бизнес-партнеру Сергею Полонскому. Архитектором Hermitage Plaza стал британец Норман Фостер.

Проект представляет собой два 320-метровых небоскреба (что на 4 м ниже, чем Эйфелева башня) и еще четыре здания меньшего размера. В Hermitage Plaza будут располагаться фешенебельные резиденции, офисы, отели и торговые центры. По оценкам, инвестиции в строительство составят 2,8 млрд евро.

Начало строительства до сих пор откладывалось из-за многочисленных исков. Так, в 2011 году жители домов, которые должны быть снесены при начале строительства, добились судебного решения о запрете сноса их многоэтажек при отсутствии единогласного одобрения.

Эмин Искендеров — известный предприниматель в сфере международной недвижимости. С 2012 года является членом Экономического совета при после Российской Федерации во Франции, президент девелоперской и инвестиционной компании Hermitage, член Французской национальной федерации девелоперов (FPI).