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Мадат Гулиев на встрече с Путиным фото

Автор: Отдел информации 

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главами спецслужб стран СНГ, сообщают российские СМИ. Во встрече принял участие и начальник Службы государственной безопасности Азербайджана Мадат Гулиев.

Выступая на встрече, Владимир Путин отметил, что главными угрозами безопасности в странах СНГ являются организованная преступность, наркотрафик, а также коррупция и воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию.

"Много и других угроз для наших стран. Это и организованная преступность, и наркотрафик. Это, кстати говоря, и коррупция, это и воздействие внешних сил, которые так или иначе пытаются повлиять на развитие внутриполитических ситуаций в наших странах", — сказал Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ.

"Перед вами стоят очень сложные задачи, многообразные. И мне очень приятно отметить, что сотрудничество налажено и эффективно развивается", — добавил российский лидер, обращаясь к участникам встречи.

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