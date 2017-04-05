Подписаться на уведомления
 

В Сабирабаде поезд столкнулся с автомобилем: есть погибшие

 

Сегодня ночью около 03:00 на неохраняемом переходе, расположенном на 62-м километре железнодорожного депо Мурсалли-Османлы, грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем марки ГАЗ-3110 (54-BJ-709), за рулем которого находился житель Сабирабадского района Афлатун Демиргулу оглу Мамедов, сообщает АПА.

Как сообщила заведующая отделом по связям с общественностью закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Севиндж Гадирова, в результате происшествия жители села Гаджибебирли Афлатун Демиргулу оглу Мамедов (1967 г.р.) и Асеф Акбер оглу Мамедов (1967 г.р.) скончались на месте, получивший ранения житель села Низами Сабирабадского района Закир Агасеф оглу Бахшалиев госпитализирован.

После столкновения грузовой поезд, протащив зацепившийся за прицеп автомобиль, остановился через 250 метров.

Отметим, на данной территории скорость поездов составляет 80 км в час. Виновный в произошедшем водитель ГАЗ-3110 грубо нарушил требования пунктов 1, 2, 3 статьи 44 закона Азербайджанской Республики «О дорожном движении», в результате чего автомобиль выехал на рельсы перед поездом. В результате аварии пассажирский поезд Баку-Астара-Горадиз №672 вышел из графика движения.

571 просмотров


Старости
В Гяндже дядя увел племянницу... и женился на ней
В Гяндже дядя увел племянницу... и женился на ней видео
Наша погода
Сегодня 16° / 7°
6 Апр 16° / 8°
7 Апр 16° / 9°
8 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.714 AZN
1 EUR   =   1.8295 AZN
1 RUB   =   0.0306 AZN

Новостная лента

Трамп стремительно теряет рейтинги
Главный разведчик Ирана прокомментировал угрозы террористов
Европарламент одобрил резолюцию по Brexit
Amnesty International призвала обеспечить безопасность геев в Чечне
В Сабирабаде поезд столкнулся с автомобилем: есть погибшие
Мадат Гулиев на встрече с Путиным фото
Эмин Искендеров застраивает Париж
Пилоты ВМС США массово отказались летать на неисправных самолетах
Закрытие университета Сороса вызвало протесты в Венгрии
Чемодан с телом умершей в Италии россиянки выбросила ее мать
Liberty Media сожалеет о критике в адрес Баку
В Баку будет пасмурно
Турция очистит границу с Азербайджаном от мин
Шестеро сообщников террориста арестованы в Петербурге
Азербайджанских дальнобойщиков закидывают камнями и расстреливают Дагестан охватили протесты
В Бакинском аэропорту поймали грабителя
Северная Корея запустила ракету в сторону Японии
Ющенко насчитал 24 войны Украины с Россией
Пытавшегося перевезти в Баку марихуану мужчину арестовали в Актау
Во время празднований Новруза в Баку испортили трассу «Формулы-1»
Сильное землетрясение в Иране фото; видео
При атаке ИГИЛ погибли 26 человек
Из Грузии в Баку будут летать авиатакси
Азербайджан, Турция и Грузия проведут военные учения
Принц Абдулла на приеме у Ильхама Алиева фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться