Amnesty International призвала обеспечить безопасность геев в Чечне

Международная правозащитная организация Amnesty International призывает расследовать сообщения о преследованиях гомосексуалов в Чечне, передает РИА Новости.

На днях в "Новой газете" появился материал, в котором говорится о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. СМИ утверждает, что задержаны более сотни мужчин, некоторые из них погибли.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал ложью публикацию в "Новой газете" и заявил, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

"Amnesty International требует от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, и.о. главы СУ СК РФ по Чечне Сергея Соколова и уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой немедленно расследовать сообщения о похищениях, пытках и убийствах гомосексуалов в Чечне", — говорится в заявлении организации, поступившем в РИА Новости.

Также в AI призвали власти РФ "предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности любого лица, которое может подвергаться риску в Чечне из-за своей сексуальной ориентации, и самым решительным образом осудить любые дискриминационные комментарии, сделанные должностными лицами".

В свою очередь Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что органы внутренних дел проверят информацию о якобы преследовании мужчин нетрадиционной ориентации в Чечне.