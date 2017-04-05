Подписаться на уведомления
 

Европарламент одобрил резолюцию по Brexit

 

Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили резолюцию, которая обозначает условия для выхода Великобритании из ЕС (Brexit), передает ТАСС.

Голосование прошло в рамках пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

124 просмотров


Старости
В Гяндже дядя увел племянницу... и женился на ней
В Гяндже дядя увел племянницу... и женился на ней видео
Наша погода
Сегодня 16° / 7°
6 Апр 16° / 8°
7 Апр 16° / 9°
8 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.714 AZN
1 EUR   =   1.8295 AZN
1 RUB   =   0.0306 AZN

Новостная лента

Трамп стремительно теряет рейтинги
Главный разведчик Ирана прокомментировал угрозы террористов
Европарламент одобрил резолюцию по Brexit
Amnesty International призвала обеспечить безопасность геев в Чечне
В Сабирабаде поезд столкнулся с автомобилем: есть погибшие
Мадат Гулиев на встрече с Путиным фото
Эмин Искендеров застраивает Париж
Пилоты ВМС США массово отказались летать на неисправных самолетах
Закрытие университета Сороса вызвало протесты в Венгрии
Чемодан с телом умершей в Италии россиянки выбросила ее мать
Liberty Media сожалеет о критике в адрес Баку
В Баку будет пасмурно
Турция очистит границу с Азербайджаном от мин
Шестеро сообщников террориста арестованы в Петербурге
Азербайджанских дальнобойщиков закидывают камнями и расстреливают Дагестан охватили протесты
В Бакинском аэропорту поймали грабителя
Северная Корея запустила ракету в сторону Японии
Ющенко насчитал 24 войны Украины с Россией
Пытавшегося перевезти в Баку марихуану мужчину арестовали в Актау
Во время празднований Новруза в Баку испортили трассу «Формулы-1»
Сильное землетрясение в Иране фото; видео
При атаке ИГИЛ погибли 26 человек
Из Грузии в Баку будут летать авиатакси
Азербайджан, Турция и Грузия проведут военные учения
Принц Абдулла на приеме у Ильхама Алиева фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться