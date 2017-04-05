Европарламент одобрил резолюцию по Brexit

Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили резолюцию, которая обозначает условия для выхода Великобритании из ЕС (Brexit), передает ТАСС.
Голосование прошло в рамках пленарной сессии ЕП в Страсбурге.
Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили резолюцию, которая обозначает условия для выхода Великобритании из ЕС (Brexit), передает ТАСС.
Голосование прошло в рамках пленарной сессии ЕП в Страсбурге.
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