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Россия и Турция провели совместные военные учения в Черном море

 

Корабли Черноморского флота (ЧФ) России и ВМС Турции провели совместные учения в Черном море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения ЧФ России Вячеслав Трухачев, передает РИА Новости.

"В рамках учения корабли двух стран отработали съемку со швартовых и выход из пункта базирования, проводку за тралами, совместное маневрирование и организацию связи, а также отражение атаки малоразмерной скоростной цели, организацию проведения досмотровой операции, поиск и спасение человека", — сказал он.

Трухачев уточнил, что от ЧФ привлекались фрегат "Адмирал Григорович", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин" и патрульный катер типа "Раптор", от ВМС Турции – фрегат "Барбарос" и корвет "Бююкада".

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