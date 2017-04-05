Эльхана Мамедова не выбрали в исполком УЕФА

Сегодня в Хельсинки в рамках 41-го Конгресса УЕФА состоялись выборы в исполком Европейского футбольного союза.

Среди 11 претендентов на 8 мест в исполкоме был и генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов. Ему противостояли Збигнев Бонек (Польша), Джон Делани (Ирландия), Арманд Дука (Албания), Дэвид Гилл (Англия), Рейнхард Гриндель (Германия), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Киран О Коннор (Уэльс), Микеле Ува (Италия), Михаэль ван Прааг (Голландия) и Сервет Ярдымчы (Турция).

Киприот Мариос Лефкаритис и казах Кайрат Боранбаев сняли свои кандидатуры.

В выборах принимали участие представители 55 стран-членов УЕФА. Эльхан Мамедов получил 24 голоса и занял 10-е место, не сумев пробиться в исполком. В исполком избраны представители Швеции, Ирландии, Италии, Польши, Германии, Англии, Голландии и Турции.

Избрание Эльхана Мамедова стало бы историческим для Азербайджана. Впервые представитель нашей страны мог бы быть представлен в исполкоме УЕФА.

Помимо этого участники конгресса одобрили предложение избирать главу Союза и членов исполкома максимум на три четырехлетних срока. Ранее эта инициатива была принята на заседании исполкома УЕФА в феврале.

На данный момент президентом организации является Александер Чеферин, избранный 14 сентября. Предыдущий глава Мишель Платини занимал свою должность с 2007 по 2012 год, пока не был отстранен от футбола.

Кроме того, сегодня были приняты следующие решения:

— кандидаты на выборы/перевыборы в исполнительный комитет УЕФА должны занимать активный пост в национальных ассоциациях;

— выделить два полноценных места в исполкоме УЕФА представителям Ассоциации европейских клубов (АЕК);

— усилить комитет УЕФА по управлению и соблюдению требований двумя независимыми членами дополнительно к трем действующим;

— включить в устав УЕФА особую статью, которая гарантирует, что города и стадионы для проведения любых турниров УЕФА выбираются абсолютно объективно посредством прозрачного процесса подачи и отбора заявок;

— включить в устав УЕФА особую статью, в которой этика и добросовестное управление прописаны как уставные цели УЕФА;

— разрешить экспертам из национальных ассоциаций возглавлять комитеты УЕФА.

Александер Чеферин в своей речи сообщил, что Союз выделит по миллиону евро каждой ассоциации, входящей в его состав.

«Конечно, у вас есть финансовые трудности, с которыми временами приходится сталкиваться. Мне это понятно как никому, поскольку я и сам был в вашей шкуре год назад. В связи с этим я с радостью хочу сообщить, что мы приняли решение выделить дополнительно по одному миллиону евро каждой ассоциации, состоящей в Союзе на данный момент. Это стало возможным благодаря блестящим финансовым результатам нашего международного турнира - Евро-2016. Помощь будет доступна немедленно, она поможет вам реализовать те проекты, которые вас интересовали, но на которые не хватало финансов», — сказал глава европейской организации.