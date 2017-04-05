Франция продолжит активную деятельность для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как передает АзерТАдж, об этом говорится в письме президента Франции Франсуа Олланда, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 25-летия установления дипотношений между странами.

«Можете быть уверены, что Франция, являясь сопредседателем Минской группы ОБСЕ, будет активно работать и выполнять взятые на себя обязательства для урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, которые пойдут на пользу всему региону», — говорится в послании.