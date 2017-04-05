Причиной появления Великобритании оказалась катастрофа

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили причины возникновения острова Великобритания 160 тысяч лет назад. Согласно их выводу, это произошло в результате катастрофичного разлива озера, питаемого ледниковым щитом. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications.

Около 450 тысяч лет назад лед покрывал все Северное море, от Британских островов до Скандинавского полуострова. В это время уровень поверхности океана был ниже, чем сейчас, и пролив Ла-Манш не существовал.

Ученые полагали, что Английский канал возник, когда сушу, соединяющую Британию с Европой (хребет Уилд-Артуа), размыло при прорыве воды из ледникового озера, однако точных данных, указывающих на катастрофу, не было.