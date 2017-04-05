Закир Гасанов на переговорах в Саудовской Аравии

Находящийся с официальным визитом в Саудовской Аравии министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с заместителем наследного принца, заместителем председателя Совета министров, министром обороны Мухаммадом бен Салманом, сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе встречи стороны обсудили военное, военно-техническое сотрудничество между двумя странами, проблемы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
В рамках визита в Саудовскую Аравию министр обороны посетил Центр исламской военной коалиции.
Азербайджанская делегация ознакомилась с Центром по противостоянию терроризму и была информирована о деятельности структуры.