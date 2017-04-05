Принятый за петербургского террориста мусульманин потерял работу

Андрей Никитин (религиозное имя Ильяс), фотографии которого СМИ растиражировали в связи с подозрениями в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга, лишился работы. Об этом мужчина рассказал информагентству IslamNews.

«Сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального управления Следственного комитета», — сказал Никитин.

Он также отметил, что журналисты повсюду преследуют его и близких. «Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью», — добавил мужчина.

Накануне стало известно, что человеком в мусульманских одеждах и с бородой, чьи фотографии с камер видеонаблюдения появились после теракта в петербургском метрополитене, оказался Никитин. Сразу же после публикации снимков он явился в полицию и заявил о своей непричастности к взрыву, а после вылетел в Москву.