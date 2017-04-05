Продолжение истории Сафарова, который женился на своей племяннице

Гамида Сафарова, муж которой увел свою племянницу, говорит, что, с тех пор как она вернулась в отцовский дом, ее и ее детей избивают, сообщают местные СМИ.

«Я умоляю вас помочь мне. Я готова жить где угодно, лишь бы меня поддержал кто-нибудь. Я с двухмесячным ребенком на руках бегаю по дому. Меня и моих детей избивают и оскорбляют. Говорят, что я напрасно рассказала о муже, который увел свою замужнюю племянницу и женился на ней. Вся надежда только на вас. Помогите мне», - сказала журналистам Гамида Сафарова.

Напомним, накануне телеканал «Хазар» сообщил о том, что муж Гамиды Сафаровой 26-летний Гасан Сафаров сбежал вместе с 23-летней дочерью своего старшего брата и вступил с ней в брак.