Глава пресс-службы Министерства культуры и туризма Азербайджана Вугар Шихмамедов сообщил haqqin.az о том, что с 10 апреля по 10 мая ведомство ожидает наплыв туристов из арабских и соседних государств. Связано это с шопинг-фестивалем, который пройдет в эти дни в Баку.

По словам Шихмамедова, подобные шопинг-фестивали будут проводиться дважды в год.

«Первый пройдет в апреле, второй — в октябре. Целевая аудитория апрельского шопинг-фестиваля — это туристы из России, Ирана, Турции, Грузии, Казахстана, Украины и Беларуси, а также арабских государств», — отметил Шихмамедов.

При этом глава пресс-службы Минкультуры и туризма подчеркнул, что Баку является первым на Кавказе и в Центральной Азии городом, где состоится шопинг-фестиваль. «Помимо этого впервые подобный фестиваль позволит не только иностранцам, но и гражданам страны вернуть НДС с купленных товаров», — добавил Шихмамедов.

По его словам, в будущем планируется расширение географии приоритетных государств. «У нас есть направления привлечения туристов. В первую очередь это соседние нам страны, страны СНГ и Ближнего Востока. Наряду с этим мы работаем в направлении Дальнего Востока, а также Западной Европы», — заключил глава пресс-службы Минкультуризма.

Азербайджану не стоит ждать большого потока туристов из европейских стран. Об этом haqqin.az сказал заведующий кафедрой туристического бизнеса Азербайджанского университета туризма и менеджмента профессор Бахадур Билалов. По его словам, Азербайджан не должен ориентироваться на Европу, этот рынок не может дать нам много туристов. Надо обращать внимание на соседние и арабские государства.

По словам Билалова, ежегодно более 20 млн туристов из России путешествуют по всему миру. «Мы должны приложить усилия, чтобы привлечь больше туристов из России. Кстати, туристы из арабских стран и России тратят больше средств, чем туристы из Европы. Именно поэтому нам выгодны гости из этих государств», — подчеркнул эксперт.