Отношение народа к прошедшим в Армении парламентским выборам нашло свое отражение и непосредственно в бюллетенях, которые избиратели бросали в урну. Одним из таких бюллетеней поделился портал 168.am.

Пожелание избирателя было отписано его же почерком, по которому становится понятно его предпочтение видеть в парламенте полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

«По крайней мере, Мхитарян, в отличие от кандидатов из избирательного списка, достойная фигура, которая, не исключено, станет желанной армянскому народу, а также полезной стране», - пишет издание.