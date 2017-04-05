У «Газпрома» может появиться крупный конкурент в Европе

В борьбе за европейский рынок газа у российского «Газпрома» может появиться новый крупный конкурент. Власти Катара накануне объявили о планах начать увеличение добычи на крупнейшем в мире газовом месторождении, которое расположено на катарско-иранской границе.

В Катаре его называют «Северное», в Иране — «Южный парс». Работа над проектом начнется в ближайшие месяцы, а на полную мощность он выйдет через 5-7 лет, сообщает Finanz.

В общей сложности Катар планирует добавить на мировой рынок 20 млрд кубометров в год. До сих пор ближневосточный газ поставлялся в основном в Азию, однако этот рынок уже перенасыщен и законтрактован на годы вперед, отмечают в обзоре по сектору аналитики Fitch.