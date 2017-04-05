Спецслужбы ворвались в украинскую компанию из-за импорта азербайджанской нефти

Обыски, начатые Службой безопасности Украины (СБУ) в «Укрнафте», могут быть связаны с группой «Приват» и закупкой азербайджанской нефти, заявила депутат Верховной Рады от фракции «Самопомощь» Виктория Войцицкая, пишут украинские СМИ.

По словам Войцицкой, «маски-шоу» в офисе «Укрнафты» - это «начало конца «брака по расчету». Дешевая азербайджанская нефть, которую «Приват» решил закупать в обход «Укрнафте», привел компанию к настоящему краху.

«Последние несколько месяцев Кременчугский НПЗ (мажоритарный акционер — группа «Приват») не покупает нефть у «Укрнафты», вместо этого импортирует нефть из Азербайджана», — рассказала парламентарий на своей странице в Facebook.

«Привет премьер-министру Гройсману, который защищал уменьшение ставки ренты на нефть, аргументируя это тем, что иначе на Украину пойдет азербайджанская нефть», — отметила Войцицкая.

«Ренту снизили, азербайджанскую нефть импортируем, «Укрнафта» в цейтноте — нефть качают, деньги не получают, емкости для хранения уже на грани заполнения, людям нечем платить зарплаты», — обрисовала она плачевное положение дел в компании.

Напомним, ранее haqqin.az писал о том, что ПАО «Укртранснафта" (оператор нефтетранспортной системы Украины) в будущем планирует увеличить объемы поставок азербайджанской нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ до 1,9 миллиона тонн в год.