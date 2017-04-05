У Кадырова нашли самый дорогой частный самолет в мире

Глава Чечни Рамзан Кадыров пользуется одним из самых дорогих частных самолетов в мире, сообщает телеканал «Дождь».

Авторы расследования утверждают, что в Instagram Кадырова регулярно появляются фотографии из салона самолета, который идентифицируется как бизнес-джет Airbus ACJ319 стоимостью до $80 млн.

Номер борта глава Чечни не афишировал, но журналисты предполагают, что это VQ-BVQ, поскольку он регулярно летает в Грозный и у этого самолета — точно такая ливрея, как и у джета, на котором путешествует Кадыров и его подчиненные.

По данным сайта Flightradar24.com на 20 марта, за последний год из почти 140 полетов, совершенных этим самолетом, 116 начинались или заканчивались в Грозном. «Если отследить передвижения джета, то можно сделать вывод о его аффилированности с Кадыровым либо с кем-то из его приближенных», — отмечает телеканал.

Так, 2 мая 2016 года самолет отправился в Иорданию и вернулся оттуда только 8 мая. В это же время в Иордании находился близкий друг Кадырова Адам Делимханов. 24 августа 2016 года этот самолет летит в Каир и сразу же возвращается обратно в Грозный — в тот же день Кадыров встречает делегацию из Египта, прибывшую в Чечню для участия в Всемирной Исламской конференции. 12 марта самолет с бортовым номером VQ-BVQ отправился в Хабаровск, оттуда в Ханой, затем в Мумбаи, а оттуда в Дели. Как отмечают тележурналисты, этот маршрут полностью повторяет путь рабочего визита полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в Азию в тот же период.

Сейчас самолетом управляет российская компания «ВипДжет», что подтвердил «Дождю» ее гендиректор Андрей Горохов. «Мы управляем этим самолетом, не имея в собственности ни самолет, ни экипаж», — заявил он. Управляющая компания занимается техобслуживанием самолета, обеспечением каждого рейса, подготовкой экипажа, страхует его и так далее, объяснил Горохов. По его словам, только услуги его компании обходятся владельцу не менее чем в 10 тысяч евро в месяц, не считая расходов на топливо и техобслуживание. Заправка топливом на один полет, по словам Горохова, также обходится в несколько десятков тысяч евро.

Горохов отказался назвать владельца самолета. По данным сайта flightaware.com, указанный самолет принадлежит компании Edelweiss Avia Ltd. Компания с таким названием числится в официальном реестре юридических лиц Бермудских островов. Регистрационные номера, начинающиеся с VQ-B, также обозначают, что самолет зарегистрирован на Бермудах.

В декларации о доходах Кадырова отсутствует какое-либо упоминание о самолете в пользовании или в собственности